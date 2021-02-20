الكاظمى يوجه باستمرار ملاحقة فلول داعش فى العراق

جدة - نرمين السيد - وقال المكتب الإعلامى لرئيس المجلس فى بيان إن الكاظمى وجه بضرورة "إدامة عمليات ملاحقة الفلول الإرهابية، بالتعاون مع وجهاء المنطقة وشيوخ عشائرها"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف البيان أن الكاظمى زار اليوم قضاء الطارمية، شمالى بغداد، للاطلاع والإشراف على العمليات الاستباقية التى انطلقت للقضاء على ما تبقى من "عصابات داعش".

وقالت خلية "الإعلام الأمنى" إن قوات الأمن العراقية داهمت منزلا يتحصن فيه عناصر من التنظيم فى أحد بساتين بلدة الطارمية، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل واثنين من قوات الأمن.

وذكر البيان أن العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تفيد بوجود مجموعة إرهابية فى بساتين الطارمية، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

تأتى العملية الجديدة بعد نحو شهر واحد من مقتل أكثر من ثلاثين شخصا بهجوم انتحارى مزدوج فى ساحة الطيران المزدحمة كان الأعنف فى بغداد منذ ثلاث سنوات.