بن سلمان يكرم الأمير عبدالرحمن الفيصل بعد فوز حصانه «مشرف» بجائزة كأس السعودية.. فيديو

حقق الحصان "مشرف" من المملكة العربية السعودية، المركز الأول، وفاز بلقب كأس السعودية العالمي، وجائزته المالية تبلغ 20 مليون دولار.
وتوج ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل؛ بعد فوز حصانه "مشرف" بجائزة كأس السعودية.
ويرعى ولي العهد السعودي، حفل سباق "كأس السعودية"، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
ونشرت وسائل إعلام سعودية، لحظة تسليم الأمير محمد بن سلمان، الجائزة، للفائز، الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل.
ويعد "كأس السعودية" الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيول، بجوائز بلغت 30.5 مليون دولار، وأقيم بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.
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