نتنياهو يكشف حقيقة إرسال لقاحات كورونا إلى سوريا ضمن صفقة تبادل أسرى

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته على إرسال لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى سوريا ضمن صفقة تبادل أسرى.

قال نتنياهو لم ينقل أي لقاح إسرائيلي إلى سوريا، ولم يدخل ضمن هذه الصفقة، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

كانت تقارير عبرية أشارت إلى أن إسرائيل وافقت على شراء جرعات من لقاح كورونا الروسي لإمداد سوريا بها، ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" في وقت سابق أن ذلك الاتفاق جاء في إطار صفقة أفرجت بموجبها الحكومة السورية عن سيدة إسرائيلية اجتازت الحدود وتسللت إلى داخل الأراضي السورية، بينما أفرج الإسرائيليون عن راعيي غنم سوريين محتجزين لديهم ووافقوا على العفو عن امرأة درزية من سكان الجولان محكوم عليها بعقوبة الخدمة المجتمعية.

من جانبها، نفت الحكومة السورية ما تداولته بعض التقارير عن وجود بند سري في عملية التبادل التي أفضت إلى تحرير الأسيرين السوريين محمد حسين وطارق العبيدان من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب المناضلة نهال المقت، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سانا".