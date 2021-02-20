ولي العهد السعودي يتوج فوز الجواد مشرف ، بطلًا بجائزة كأس السعودية 2021 العالمي للخيل، وقد حاز الجواد مشرف، المملوك للأمير عبد الرحمن بن عبد الله الفيصل، على بطولة كأس السعودية العالمي، وقد حضر سمو الأمير محمد بن سلمان، ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في نسخة السباق العالمي الثانية، والتي تعتبر أغلى السباقات العالمية للخيول بالتاريخ، وتم ذلك في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الرياض، وقد كان في استقبال فخامته، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وأيضًا صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، المستشار بالديوان الملكي، ورئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا، وعضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.

وبعد الحضور المميز لفخامة سمو العهد السعودي، الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأخذ مكانه في المنصة الرئيسة، عزف السلام الملكي، وبعد ذلك تحركت الجياد، المشاركة في سباق كأس السعودية 2021 العالمي، من ساحة التسريج إلى ساحة الاستعراض، أمام سمو ولي العهد، في استعراض بدورتين قبل بدء السباق العالمي للخيل، كما تواجد في ساحة الاستعراض جميع الخيالة المشاركين في السباق، والجدير بالذكر أن قيام المملكة العربية السعودية، لتنظيم هذا الحدث العالمي، هو ترجمة عملية وفعلية، تعكس رؤية المملكة 2030، وخطط وأهداف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الارتقاء بمكانة وشأن المملكة عالميًا، والذي يعكس قدرة وتفوق الشباب السعودي، في تنظيم الأحداث العالمية على أعلى درجة من الاحترافية.

الجواد مشرف من السعودية يحصد لقب كأس السعودية 2021 العالمي

وقد حصد الجواد مشرف من السعودية، لقب كأس السعودية 2021 العالمي، سباق الخيل الأغلى على مستوى العالم، وسط إجمالي جياد مشاركة بالسباق يبلغ عددها 77 جوادًا عالميًّا، من 13 دولة، بجائزته المالية البالغة 20 مليون دولار أمريكي للمركز الأول، وقد تقدم الخيل المشاركة في حفل السباق تشوا ويزرد، وبانكوك، وقريت سكوت، وماكس بلاير، ونيكس قو، تحت إشراف أفضل مدربي الخيل على مستوى العالم.

حضور مشرف لولي العهد محمد بن سلمان

والجدير بالذكر أن الحضور المميز لسمو الأمير محمد بن سلمان أضفى على السباق أجواء ملكية، جعلت الجميع فخور بامتداد تراث الأجيال بسباقات الخيل، فبتراث الماضي يتسابق المستقبل، ورعاية فختمة سمو الأمير للقطاع الرياضي على وجه الخصوص، وسباقات الخيل بشكل عام، تعد رؤية للملكة في المنافسة عالميصا على المستوى الرياضي، ولا ننسى أنه توجيهه المباشر أن تكون سباقات كأس السعودية العالمي رسميًا بالزي الوطني السعودي، وهو تعبيرًا منه عن التباهي بالتراث السعودي والتمسك به.

الزي الوطني السعودي يلفت الأنظار مع التتويج

وقد لفت الأنظار الحضور الطاغي، للزي الوطني السعودي، أثناء الحفل الاستعراضي الخاص بسباق الخيل العالمي، وكما ذكرنا سابقًا أنه واحد من ضمن الفعاليات المتفق عليها في التنظيم، والذي حرص الجميع على ظهوره بهذا الشكل المشرف، مع انتظار اتنظيم على نفس المستوى وأعلى منه في جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، المنتظر اقامته في شهر ديسمبر القادم، والذي تنظمه المملكة لأول مرة.