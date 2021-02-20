موقع ببجي الرسمي لتحويل الشدات بطريقة مجانية وآمنة لحسابك

موقع ببجي الرسمي لتحويل الشدات، يحاول العديد الحصول علي مواقع عديدة للحصول علي شدات لعبة ببجي موبايل و إذا أردت الحصول علي اشتراك الرويال باس الذهبي، عليك شحن شدات ببجي ،حتي يمكنك من الاستفادة بالأسلحة والجوائز العديدة المميزة داخل اللعبة، لمساعدتك علي الفوز علي منافسيك داخل اللعبة، والحصول علي تقنيات حديثة ،وحرصا منا علي عدم وقوعك في استغلال بعض المواقع التي تقوم بالنصب ومنها لا تحصل علي أي أشياء مجانية.

موقع ببجي الرسمي لتحويل الشدات midasbuy

موقع midasbuy تم إطلاقه من قبل شركة ببجي الرسمية ليتمكن اللاعبين من خلاله علي الحصول علي شدات ببجي تجنبا للدخول إلي مواقع غير مضمونة تنصب علي مستخدمي اللعبة، وقد تعددت وسائل النصب في الفترة الأخيرة، فقامت الشركة المصنعة لببجي بتنزيل هذا الموقع، لتمكن المستخدمين من الحصول علي الشدات بسهولة.

التسجيل في موقع midasbuy

حتى تتمكن من الشراء والحصول علي شدات UC لعبة ببجي من خلال موقع midasbuy، عليك إتباع الخطوات الآتية بسهولة:

من خلال دخولك علي موقع ببجي الرسمي من هنا.

بعد دخولك إلي الموقع، سيطلب من رقم الأيدي ID المخصص لك في اللعبة وبعد إدخاله، قوم بالنقر علي حسنا .

ثم اختار طريقة الدفع المناسبة إليك ، من خلال بطائق الائتمان في حسابك أو من خلال رصيد هاتفك .

ثم قوم باختيار الكمية المراد لك شرائها من موقع ببجي وسيظهر إليك الكمية التي أتممت أختيارها وإجمالي سعر الشدات المختارة .

بعد قيامك بعملية الشراء، سيتحول تلقائيا الشدات المختارة داخل بريدك الخاص بك في اللعبة.

من خلال الموقع الرسمي تتمكن من استرداد الشدات أيضاً ، حتى تقوم بعملية الاسترداد اضغط علي الرابط، ولكن لا يمكنك استخدام رمز الاسترداد اكثر من مرة، حتى تحصل علي كود الاسترداد، سجل دخولك أولاً علي بريدك الموجود علي موقع midasbuy، ثم سيعرض عليك مكافآت الاسترداد لك بدون أدني مجهود وبطريقة سهلة وآمنة من خلال هذا الموقع.

الرويال باس الذهبي ، هو معني لكلمة التذكرة الموسمية أو الممر المملكي وهو عرض موسمي، تقوم به الشركة المصنعة والمصممة من لعبة ببجي تقدمه كل موسم جديد من اللعبة إلي اللاعبين، ويحتوي على مهام يومية و أسبوعية وجوائز كثيرة ومتنوعة مثل الملابس يتم تميزك بها عن منافسيك في اللعبة وأسلحة تجعلك تفوز بجدارة و العديد من التقنيات للقنص، تجعلك تفوز في المستوى الأول.