طريقة التقديم في الدعم التكميلي وتكافل 3 ورابط وخطوات التسجيل

طريقة التقديم في الدعم التكميلي وتكافل 3، للاستفادة من الدعم المالي المقدم من الحكومة ممثلة في صندوق المعونة الوطنية، والتي أعلنت بدء استقبال طلبات جديدة بداية من اليوم، وذكرت أن موعد استلام الدعم النقدي للمستفيدين يكون فور الانتهاء من تقديم الطلبات وفحصها والتأكد من احقيه المتقدمين علي الدعم التكميلي وتكافل 3، والذي يأتي في ضوء رؤية الدولة بقيادتها الحكيمة في مساندة الأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا، لذا ناشد صندوق المعونة الوطنية سرعة التسجيل في برنامج الدعم للحصول علي الدعم النقدي للأسر المتضررة والمتوافق عليهم شروط التقديم من خلال الموقع الرسمي للبرنامج، لذا نود أن نوضح إليكم رابط التسجيل وطريقة التقديم في الدعم التكميلي وشروط التسجيل عبر موقعكم ثقفني.

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الهاشمية الأردنية استمر صرف الدعم التكميلي وتكافل لمدة لا تقل عن 6 اشهر قادمة للمواطنين والأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وعن ألية التسجيل في الدعم التكميلي وتكافل 3 من خلال موقع تكافل وتسجيل كافة البيانات المطلوبة والضغط علي كلمة تقديم بشرط استيفاء المتقدم شروط التسجيل للحصول علي الدعم.

صندوق المعونة الوطنية: هو اشهر صناديق الدعم في المملكة الأردنية الهاشمية والذي يقدم الدعم الشهري للأسر الفقيرة ما بين 50 إلى 200 دينار كل شهر ويتم تحديد المبلغ علي حسب الظروف الاقتصادية للأسرة.

هو اشهر صناديق الدعم في المملكة الأردنية الهاشمية والذي يقدم الدعم الشهري للأسر الفقيرة ما بين 50 إلى 200 دينار كل شهر ويتم تحديد المبلغ علي حسب الظروف الاقتصادية للأسرة. برنامج الدعم التكميلي : يقدم هذا البرنامج الدعم التكميلي للأسر المستحقة من الفقراء والمحتاجين بمعدل الربع سنوي.

: يقدم هذا البرنامج الدعم التكميلي للأسر المستحقة من الفقراء والمحتاجين بمعدل الربع سنوي. برنامج المعونات المالية الطارئة: يقدم هذا البرنامج مبالغ مالية نقدية للأسر التي تعاني من ضائقة مالية.

يقدم هذا البرنامج مبالغ مالية نقدية للأسر التي تعاني من ضائقة مالية. معونات التأهيل الجسماني: يهدف إلي تأهيل الأفراد الذين يعانون من أعاقات أو مشاكل جسمانية.

وضعت الحكومة الأردنية مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين بطلب دعم تكافل 3 والدعم التكميلي وكان من اهم هذه الشروط أن يكون المتقدم للحصول علي الدعم ليس لدية أي ممتلكات أو عقارات وعدم الاستفادة من قبل من صندوق المعونة الوطنية وخاصة منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، كما يجب أن يكون لدي المتقدم بالطلب اشتراك ضمان، وأكدت أيضا علي المتقدمين ألا يكونوا موظفين أو متقاعدين من الجيش بالمملكة الأردنية الهاشمية.

يتمكن المواطنين أصحاب الجنسية الأردنية والأسر التسجيل في الدعم المقدم من صندوق المعونة الوطنية من خلال رابط تكافل ستجد أمامك بعد الدخول صندوق المعونة الإلكترونية والمتواجد به ( برنامج الدعم التكميلي، وبرنامج الدعم تكافل 3) تقوم بالضغط عليه وتسجيل البيانات المطلوبة، كما يمكنك التواصل مع خدمات الدعم الفني في حالة تواجد أي مشكلة أثناء التسجيل من خلال الاتصال بالرقم التالي (065008080).

قدمنا لكم طريقة التقديم في الدعم التكميلي وتكافل 3 إذا كنت بحاجة للمساعدة سجلها في التعليقات.