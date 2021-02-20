تونس تسجل أول وفاة بسلالة محلية جديدة لفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال مدير معهد باستور وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، هاشمى الوزير، إن المتوفى يبلغ من العمر 70 عاما، كانت نتائج تحليله المخبرى سلبية قبل أن يتبين أنه حامل لسلالة محلية جديدة لكورونا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف الوزير أن المتوفى كان يعانى من عدة أمراض مزمنة من بينها السكرى وضغط الدم والقلب.

وأوضح أن المتوفى هو أحد حالتين تم اكتشاف إصابتهما بالسلالة المحلية الجديدة، لافتا إلى أن المصاب الثانى هو شاب يبلغ من العمر 17 عاما.

وشدد على أن "فريقا من الباحثين سينجز عملية كاملة للتقطيع الجينى من أجل التعرف على خصائص هذه السلالة".

وأضاف الوزير أن تحولات الفيروس أدت إلى ظهور السلالة الجديدة "التى لا يعرف الى حد الآن مدى انتشارها وخطورتها".

وفى وقت سابق اليوم السبت، كشفت وزارة الصحة التونسية أنها سجلت منذ يومين، سلالة جديدة محلية لفيروس كورونا لدى شخصين فى ولاية تونس، ولم تثبت إلى الآن خطورة معينة لهذه السلالة المتغيرة سواء من ناحية الأعراض أو سرعة الانتشار.