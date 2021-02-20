عاجل .. الكويت تمدد منع دخول غير المواطنين للمطارات حتى إشعار آخر

جدة - نرمين السيد - كما أعلنت السلطات الكويتية، استمرار دخول المواطنين مع خضوعهم لحجر مؤسسى ومنزلى بواقع أسبوع لكل منهما. وأمس أعلنت الادارة العامة للطيران المدنى الكويتية، أن جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة، سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسى فى أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يوما، على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل فى منصة "كويت مسافر" اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وذلك قبل أن تصدر قرارات جديدة اليوم.

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