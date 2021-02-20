جدة - نرمين السيد - نقلت شبكة "سكاى نيوز"، عن مصادر عراقية، إصابة متعاقد مع الجيش العراقى جراء القصف الصاروخى على قاعدة بلد الجوية شمال بغداد، الذى وقع بصواريخ كاتيوشا مساء اليوم السبت.





وأوضحت المصادر أن صاروخين استهدفا الجناح العسكرى الأمريكى الخاص بشركة "سالى بورتر" فى قاعدة بلد الجوية والثالث لم يحقق الإصابة. وأشارت المصادر إلى أن القصف الصاروخى على قاعدة بلد فى محافظة صلاح الدين، أصاب موقعا تشغله قوات حلف الناتو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة متعاقد مع الجيش العراقى وموقع للناتو فى قصف قاعدة بلد الجوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.