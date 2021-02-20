الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوماً بتخصيص 7 مقاعد في المجلس التشريعي المقبل للمسيحيين

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسومًا، اليوم السبت، يقضي بتخصيص 7 مقاعد على الأقل في المجلس التشريعي المقبل للمواطنين المسيحيين.

ويأتي المرسوم الرئاسي؛ استجابة لأحكام قانون الانتخابات الذي يقضي بذلك، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي وقت سابق، أصدر عباس مرسومًا رئاسيًا بشأن "تعزيز الحريات العامة" وذلك على خلفية ما توصلت إليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جرى برعاية مصرية.

ونص المرسوم الرئاسي على تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما شملت القرارات إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي دولة فلسطين.

ونص المرسوم على توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لأحكام القانون.