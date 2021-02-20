الضمان الاجتماعي وكيفية الاستعلام برقم السجل المدني بخطوات بسيطة

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي هو خدمة مقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتيح للمستفيدين من الضمان الاجتماعي الاستعلام عن قيمة أموال الضمان الاجتماعي قبل إيداعها في يوم الضمان الاجتماعي أو بعد عدم إيداع أموال الضمان الاجتماعي في الإنترنت، ضرورة زيارة أحد فروع أو مكاتب الضمان الاجتماعي التابعة للوزارة المنتشرة في مدن ومناطق مختلفة في المملكة .

موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي

يودع راتب الضمان الاجتماعي في اليوم الأول من الشهر العربي، فإذا صادف أول الشهر يوم السبت يؤجل اليوم إلى اليوم الثاني من الشهر، إذا كان الشهر العربي هو الجمعة، فهذا يعني أن التاريخ المتوقع يقتصر على اليوم الأول، اليوم السابق أو اليوم التالي.

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي

هناك العديد من المجموعات التي يجب أن تدفع من خلال الضمان الاجتماعي، بما في ذلك ما يلي:

جميع الأفراد من الجنسين الذين تبلغ أعمارهم (60) سنة فأكثر.

من لا يستطيع العمل بغض النظر عما إذا كانت الإعاقة دائمة أو مؤقتة أو لأي سبب صحي.

المعوقين والأيتام.

امرأة ليس لديها عائل، مطلقة أو مهجورة.

العائلات المتشردة أو العائلات التي يكون معيلها مدمنًا ويتلقى العلاج.

يشترط في المستحق أن يكون من أبناء المملكة، ويستثنى من هذا الشرط ولد المرأة السعودية لديها أرملة لمواطن غير سعودي وأب غير سعودي .

استعلام الضمان الاجتماعي

يتم الاستفسار عن الضمان الاجتماعي من خلال رقم الضمان أو رقم الأحوال المدنية باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني من هنا .

. اختر الاستفسارات ثم الضمان الاجتماعي.

سيتم نقلك إلى صفحة استبيان الضمان الاجتماعي.

أدخل رقم الحالة العائلية أو أدخل رقم الأمان، ثم قم بإجراء تحقيق.

ومن الإجراءات الدورية لتحقيق بدل الضمان تحديث بيانات الضمان الاجتماعي حسب تطور حالة المستفيدين، بما في ذلك البيانات الأساسية وتفاصيل الاتصال وحالة العمل أو الحالات الأخرى التي قد تحدث عند إجراء التحديث.