موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الإنجليزي

تستمر مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي بإقامة العديد من المباريات القوية في البطولة التي شهدت بالأمس عدة مباريات تمكن في أهمها فريق إيفرتون من تعميق جراح ليفربول بانتصار ثمين بهدفين دون رد، بينما اكتفى تشيلسي بتعادل بهدف لكل فريق أمام ساوثهامبتون، ويلعب اليوم فريق مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني مع نيوكاسل يونايتد، ويلتقي فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثالث مع أستون فيلا الثامن، ويلعب فريق وست هام صاحب المركز الخامس على ملعبه باستاد لندن الأوليمبي مع فريق توتنهام هوتسبير صاحب المركز التاسع، بالإضافة إلى موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم في السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

مانشستر سيتي يخرج لملاقاة أرسنال في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق انتصاره الثامن عشر على التوالي في كافة البطولات ليواصل رفاق جوارديولا العودة إلى المسار الصحيح الذي غاب عنه في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ولكن في الموسم الحالي يأمل السماوي في استعادة اللقب الذي حققه لموسمين متتاليين قبل أن يخطف رفاق كلوب اللقب بجدارة الموسم الماضي، ويكتفي رفاق محرز بالتواجد في المركز الثاني، ويدخل السيتيزن مباراته أمام الجانرز متواجدا في صدارة ترتيب البريمرليج بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد.

فريق أرسنال يأمل في تحقيق فوز لن يكون سهلا بالمرة أمام السيتي، واقتناص ثلاث نقاط ستساهم في تقدم الجانرز للأمام في جدول الترتيب المتواجد فيه الفريق حاليا في المركز العاشر برصيد 34 نقطة جمعها من خوض 24 مباراة حقق فيها عشر انتصارات، وخسر مثلها، وتعادل في أربع مباريات، والفريق في آخر مبارياته خرج لملاقاة بنفيكا البرتغالي على ملعبه في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي، وتمكن من العودة بتعادل ثمين بهدف لكل فريق سجله ساكا للجانرز الذي حقق الفوز في آخر مبارياته بالبريمرليج أمام ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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تعليق: رؤوف خليف.

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موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليومالقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال