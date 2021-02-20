الكويت تمدد حظر دخول غير المواطنين "حتى إشعار آخر"

أعلنت سلطة الطيران المدني في الكويت، السبت، أنها مددت حظر دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال حساب الطيران المدني على "تويتر" في بيان قصير: "بناء على تعليمات السلطات الصحية، تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى إشعار آخر". وأشار البيان إلى "استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام، واستكمال مدة الحجر 7 أيام الأخرى في الحجر المنزلي".

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