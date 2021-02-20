المنفى يدعو اللجنة العسكرية لتأمين جلسة البرلمان فى سرت لمنح الثقة للحكومة

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس المجلس الرئاسى الليبى، محمد يونس المنفى، اليوم السبت، اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، لتأمين جلسة البرلمان، لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، بمدينة سرت.





وأكد رئيس المجلس الرئاسى الليبى الجديد، أن افتتاح الطريق الساحلى قريبا من أولويات الحكومة، حسبما أفادت قناة "العربية". وفى وقت سابق اليوم السبت، بحث رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد الدبيبه، مع المبعوث الأممى إلى ليبيا يان كوبيتش، المنهجية المتبعة فى تشكيل الحكومة، حسبما أفادت بوابة "إفريقيا الإخبارية". وأعرب الدبيبه فى تغريدة له بموقع "تويتر" عن سروره بلقاء كوبيش، وعدد من كبار المسؤولين فى البعثة مبينا أن اللقاء تمحور "حول أهمية المضى قدما فى خارطة الطريق وكذلك المنهجية المتبعة فى تشكيل الحكومة وعملها بعد الاعتماد".

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