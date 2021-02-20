استنفار تايوانى بعد مناورات صينية فى منطقة متنازع عليها

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع التايوانية استنفار قواتها الجوية لليوم الثانى على التوالى، ردا على مناورات صينية بالقرب من جزر متنازع عليها تحت سيطرة تايوان فى بحر الصين الجنوبى.





وقالت الوزارة إن سلاح الجو التابع لها فى حالة استنفار ووجه تحذيرا للطائرات الصينية للمغادرة ونشر أنظمة صاروخية لمراقبة نشاط قوات الصين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم". وأضافت الوزارة أنها تعقبت 11 طائرة صينية، بينها مقاتلات وقاذفات، حلقت اليوم بالقرب من الجزر، مشيرة إلى أن القوات البحرية الصينية شاركت أيضا فى هذه التدريبات لكنها لم تذكر تفاصيل. ونفذت بكين، التى تعتبر تايوان أرضا صينية، طلعات جوية متكررة فى الركن الجنوبى الغربى من منطقة تابعة للدفاع الجوى التايوانى فى الأشهر الأخيرة، معظمها بالقرب من جزر براتاس. والجمعة حلقت 9 طائرات تابعة للقوات الجوية الصينية فى المنطقة ذاتها.

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