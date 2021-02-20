زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية لـ لبنان

أصدرت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني بيانًا ذكرت فيه أنه "بتاريخ 20/ 2/ 2021 ما بين الساعة 2.08 والساعة 2.12، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 150 مترا، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة، وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وأعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اللبناني "شعبة العلاقات العامة"، القبض على إحدى الشبكات المنظّمة بعمليات تهريب في أوقاتٍ سابقة داخل أفران للمناقيش الى الدول الأوروبية والخليجية، لافتة إلى أنه من خلال عمليات الرصد والمتابعة الحثيثة، وبالتنسيق مع شعبة المعلومات، تم تحديد هوية أحد أخطر أفراد الشبكة المذكورة والعقل المدبّر لها، ويدعى "أ. ح " (مواليد عام 1969، سوري)".

وقالت المديرية العامة لقوي الأمن اللبناني، إنه بعد عمليات الرصد والمراقبة التي امتدّت لفترة تفوق الشهر تقريبًا، تبيّن أن العقل المدبر قام بإيهام إحدى شركات الشحن بأنه يملك شركة لتصنيع الأفران، مستخدمًا بطاقة هوية مزوّرة لشخص يدعى ي. ن (مواليد عام 1964، لبناني) ويشحن هذه الأفران لبيعها في الدول الأوروبية، وذلك وفقا لما ذكرته ليبانون ديبايت.

وكشفت قوي الأمن اللبناني أنه تبين أن أخر عملية تهريب قام المدعو بها كانت بتاريخ 20-11-2020، حيث ضبطت السلطات الفرنسية المختصّة وقتها حوالى 465 كيلوجرام من حشيشة الكيف مخبّأة بطريقة إحترافية في داخل فرنَين. وأوقفت المتورطين على أراضيها، وبعد ذلك، قرّرَ أفراد الشبكة تغيير وجهة التهريب الى دول الخليج.

ولفت البلاغ الى أنه "بتاريخ 3-2-2021، وبعد توافر معلومات مؤكّدة لدى المكتب المذكور عن تواجد أحد أفراد هذه الشبكة في محلة الدورة ومعه فرن يحتوي كمية من الحشيشة، ينوي تهريبها الى احدى هذه دول الخليج، وأطبقت عليه قوّة مشتركة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي والمجموعة الخاصة، وتمكنت من ضبط الفرن وتوقيف شخصين: "ع. ح." (مواليد عام 1990، سوري)، "ج. أ." (مواليد عام 1997، لبناني)".

ووفق البلاغ، "قامت قوّة مشتركة من المكتب والمجموعة المذكورَتين بمداهمة منزل العقل المدبر للشبكة في محلّة البوار، حيث أوقفته برفقة المدعو "م. ح" (مواليد عام 2006، سوري) كذلك داهمت مستودعًا للشبكة في محلّة زوق مصبح، حيث ضبط بداخله /35/ كيلوجرام، من حشيشة الكيف معدّة للتهريب، إضافةً إلى /27/ كيلوجرام. حشيشة في داخل الفرن المضبوط".

وأضاف، "بالتحقيق مع الموقوفين اعترفوا بقيامهم بالعديد من عمليات التهريب الى فرنسا ودول اوروبية اخرى.. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".