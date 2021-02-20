البحرين تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في البحرين 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية. يرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البحرين إلى 7729 حالة، وفقا لوزارة الصحة. وأعلنت الصحة البحرينية تسجيل حالتي وفاة جراء فيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 420 حالة. وأبلفت الوزارة عن تعافي 732 حالة إضافية جديدة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 109085 حالة. ووصل عدد من حصلوا على تطعيم كورونا في البحرين 271749 شخصًا، بحسب إحصاءات الوزارة.

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