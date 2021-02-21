عودة ترامب.. أول ظهور علني منذ "الرحيل"

في أول ظهور علني لدونالد ترامب منذ غادر البيت الأبيض، يتحدث الرئيس الأميركي السابق خلال أيام في المؤتمر السنوي للعمل السياسي للمحافظين، حسبما كشفت مصادر مطلعة لـ"دوت الخليج".

ومن المقرر أن يتحدث ترامب الأحد 28 فبراير، وهو اليوم الأخير من المؤتمر الذي يعقد بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا، حسب المصادر.

وقالت وسائل إعلام أميركية، سيتحدث ترامب عن أمور عدة، منها مستقبل الحزب الجمهوري والتيار المحافظ، ومن المتوقع أيضا أن يتطرق إلى برنامج الهجرة الذي وضعه الرئيس الحالي جو بايدن، وتحديدا "سياساته المتعلقة بالعفو والحدود الكارثية" حسب رأي ترامب.

ويسلك بايدن نهجا مخففا فيما يتعلق بملف المهاجرين إلى الولايات المتحدة، على النقيض مما فعل سلفه على مدار 4 سنوات في الحكم.

وكانت مصادر صحفية أميركية كشفت أن ترامب لن يبتعد عن الحياة السياسية بعد خسارته انتخابات الرئاسة الأميركية لصالح بايدن وخروجه من البيت الأبيض في العشرين من يناير الماضي.

وتحدثت تقارير عن أن الرئيس السابق يسعى لتشكيل حزب سياسي جديد، مستندا إلى حصوله على عشرات الملايين من الأصوات في انتخابات الرئاسة التي جرت في نوفمبر من العام الماضي.