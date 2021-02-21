إيران : أمريكا لا تمتلك حق التفاوض بآلية 5+1 مع استمرار العقوبات

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، أشارت الخارجية الإيرانية، إلى أن "زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة لن تثنينا عن تعليق عمل المفتشين الدوليين". ووصل فى وقت سابق اليوم، مدير وكالة الطاقة الذرية، لطهران، بعد إعلان الأخيرة تعليق عمل المفتشين الدوليين. وقال مساعد وزير الخارجية الإيرانى، عباس عراقجى، إن تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي سيقلص 30 -20 بالمائة من رقابة الوكالة الدولية على أنشطة طهران النووية. وأضاف فى تصريح للتلفزيون الإيرانى "تعليق العمل بالبروتوكول الإضافى سيقلص حجم عمليات التفتيش ولا يعنى طرد المفتشين الدوليين". وأضاف: "الدول الأوروبية ليست فى موقع يجعلها تزعم أن خطوات إيران فى خفض الالتزامات تعرض الحلول الدبلوماسية للخطر". ولفت إلى أن "طهران منحت الأوروبيين فرصة كافية لكنهم لم يتمكنوا من التعويض عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى".

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