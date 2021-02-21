سفينة حربية روسية عملاقة تدخل مياه البحر المتوسط

قالت وكالة "إنترفاكس" الروسية إن سفينة الإنزال الكبيرة الروسية "نوفوتشيركاسك" دخلت مياه البحر المتوسط، اليوم، نقلا عن مواقع إعلامية تركية نشرت صورا لعبور السفينة مضيق البوسفور. وقالت إن السفينة الروسية التابعة لأسطول البحر تتجه نحو ميناء طرطوس في سوريا، حيث تمتلك القوات البحرية الروسية مركزا لوجستيا. وأشارت إلى أن مجموعة القطع التابعة للأسطول الحربي الروسي المتواجدة حاليا في البحر الأبيض المتوسط تتكون من أكثر من 10 سفن قتالية ومساعدة. وأضافت أن سفن الإنزال الكبيرة والسفن المساعدة التابعة للبحرية الروسية، إضافة إلى سفن مستأجرة من قبل الأسطول الروسي، تشارك في عملية نقل شحنات إلى مجموعة الطيران الروسي المتمركزة في مطار حميميم (بريف اللاذقية) ونقطة الإمداد في ميناء طرطوس ووحدات الجيش الحكومي السوري.

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