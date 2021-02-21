حزب القوات اللبنانية يطالب عون بالاستقالة!

دوت الخليج:- طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الخميس، رئيس الجمهورية ميشال عون بتقديم استقالته.
وعبر تويتر، أكد جعجع أن موقف حزبه كان واضحاً منذ البداية، معتبراً أن على الرئيس عون الاستقالة بسبب الوضع الذي آلت إليه أحوال البلد، داعياً إلى ضرورة إجراء انتخابات نيابية، ثم انتخاب رئيس جديد.
كما اتهم فريق رئيس الجمهورية باللعب على الوتر الطائفي بعدما خسر كل شيء، بحسب تعبيره، متسائلاً عن حقوق المسيحيين في البلاد.
وأضاف أن الوقت لا يسمح للعمل على التمهيد من أجل وصول الوزير جبران باسيل إلى سدة الرئاسة، معتبراً أن المشكلة ليست كامنة بصلاحيات أو بحقوق مسيحيين، وإنما بالإدارة الفعلية.
وعن ملف انفجار بيروت، أوضح جعجع أن التحقيقات المحلية لن توصل إلى أي جديد، مشيراً إلى أن هناك نوابا يحضرون من أجل إرسال عريضة للأمم المتحدة.
يشار إلى أن رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع، كان شنّ قبل أسابيع، هجوماً غير مسبوق على رئيس الجمهورية ميشال عون، متّهماً إياه بالكذب ومحمّلاً إياه مسؤولية تعاظم دور ميليشيا حزب الله داخل لبنان.
كما أكد حينها أن التواصل قائم بين حزبه ومختلف الأحزاب اللبنانيّة، باستثناء حزب الله، لافتاً إلى أن مشروع حزب الله لا صلة له بلبنان، وهو اضطرّ لعقد تحالفات في الداخل، فاختار الأكثر فساداً بدءاً بالتيار الوطني الحر، بحسب تعبيره.
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