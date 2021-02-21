رأسية كاسيميرو "توجع الجيران".. وريال مدريد يواصل الزحف

واصل ريال مدريد الضغط على أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني، وحقق فوزا صعبا بهدف نظيف على مضيفه ريال بلد الوليد، السبت، ليصبح على بُعد 3 نقاط من غريمه وجاره في العاصمة.
وفي مباراة شابها الحذر، سجل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو الهدف الوحيد بعد أن حول برأسه عرضية توني كروس في الشباك بعد 65 دقيقة، ليعوض إضاعة فرصتين بضربتي رأس بواقع واحدة في كل شوط.
ولعب حامل اللقب من دون هدافه كريم بنزيمة، بالإضافة إلى 8 لاعبين آخرين، بسبب الإصابة، لكنه قدم ما يكفي لتحقيق انتصاره الرابع على التوالي ويستغل هزيمة أتلتيكو صفر-2 أمام ضيفه ليفانتي في وقت سابق من السبت.
وبقي الفريق الملكي في المركز الثاني، لكنه رفع رصيده إلى 52 نقطة من 24 مباراة، بينما يتصدر أتلتيكو الترتيب برصيد 55 نقطة وتتبقى له مباراة.
كما أن برشلونة الذي يواجه قادش الأحد، لا يزال في موقف يسمح له بمطاردة الصدارة، حيث يحتل المركزالثالث ولديه 46 نقطة من 22 مباراة.
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