قتلى بإطلاق نار فى ولاية لويزيانا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أفاد موقع "فوكس نيوز" بمقتل عدد من الأشخاص إثر إطلاق نار داخل أحد متاجر الأسلحة فى مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية.



جدة - نرمين السيد - أفاد موقع "فوكس نيوز" بمقتل عدد من الأشخاص إثر إطلاق نار داخل أحد متاجر الأسلحة فى مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية. ويأتى إطلاق النار بعد شهرين تقريبا من حادث مماثل عشية عيد الميلاد أسفر عن مقتل رجلين فى المدينة.

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