بريطانيا ترصد أكثر من 10 آلاف إصابة و445 وفاة جديدة بكورونا 

أظهرت بيانات الحكومة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 10406 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و445 وفاة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الجمعة، عن تسجيلها 12027 إصابة و533 وفاة جديدة بالفيروس.
وذكرت البيانات أن 17.2 مليون فرد تلقوا الجرعة الأولى من لقاحات الوقاية من الفيروس.
وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.
وأطلقت سلطات البلاد يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، وجرت لاحقا المصادقة على مصل تنتجه شركة "موديرنا" الأمريكية.
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