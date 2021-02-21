المغرب تسجل 21 إصابة بسلالة كورونا البريطانية

أعلن المغرب اليوم الأحد، عن رصد عدد مفاجئ من الإصابات بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا.

وبحسب "هسبريس"، قال إئتلاف المختبرات الجينية والسلالات المنتشرة لفيروس كورونا على المستوى المحلي إنه تم الكشف عن 21 إصابة جديدة بالمتحور الجديد من السلالة البريطانية.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن العدد الإجمالي لحالات هذه الطفرات يصل إلى 24 سلالة تم الكشف عنها إلى الآن، مضيفة أن جهاز المراقبة لم يكتشف حتى الآن أي نوع من التحور الجنوب إفريقي أو البرازيلي لفيروس كورونا في المغرب.

وسجلت المملكة المغربية أمس السبت 444 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 480 ألفا و948 حالة.

كما توفت 8 حالات جديدة مصابة بالفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 8 آلاف و548 حالة، كما تم تسجيل 772 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالى التعافى 464 ألفا و43 حالة.