مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بـ نيو أورلينز الأمريكية

وقع إطلاق نار في مدينة نيو أورلينز في ولاي لويزيانا الأمريكية وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. وقالت وسائل إعلام أمريكية محلية إن المعلومات لا تزال محدودة وأن فرق الشرطة وصلت إلى مسرح الحادث. وقالت الشرطة إن إطلاق النار وقع في مدينة ميتيري محل لبيع الأسلحة في مجمع المباني رقم 6900. وأسفر إطلاق النار عن مقتل 3 أشخاص. وأضافت الشرطة أن التحقيق لا يزال جاريا حول الجريمة ودوافعها وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل لاحقا.

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