اضطرابات برشلونة تدخل ليلتها الخامسة
شهدت مدينة برشلونة، عاصمة إقليم كتالونيا الإسباني اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على حبس مغني راب متهم بـ "تمجيد الإرهاب" بسبب أغانيه المعارضة للسلطات المركزية الإسبانية.
وفي الليلة الخامسة على التوالي من الاشتباكات، رشق المحتجون قوات الأمن بالزجاجات وأضرموا النار في حاويات القمامة وحطموا واجهات المحلات التجارية.
واستخدمت قوات الأمن الكتالونية قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين الذين بلغ عددهم نحو 6 آلاف، حسب تقديرات الشرطة المحلية.
وأثار قرار حبس مغني الراب بابلو هاسيل 9 أشهر جدلا واسعا حول حرية التعبير في إسبانيا، حيث تمت إدانته بتهم "تمجيد الإرهاب" و"الإساءة إلى العائلة المالكة".
وخلال الاحتجاجات في إقليم كتالونيا، الذي يؤيد جزء من سكانه الانفصال عن إسبانيا وإقامة دولة مستقلة، تم اعتقال 60 شخصا، وسجلت إصابات في الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.
وألحقت أعمال الشغب التي رافق الاحتجاجات أضرارا تقدر بـ 128 ألف يورو، حسب مجلس بلدية برشلونة.
وكانت هناك احتجاجات تضامنا مع مغني الراب المذكور في مدن إسبانية أخرى أيضا.
المصدر: رويترز
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