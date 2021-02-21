مياه وكهرباء وحرارة.. تكساس تبدأ التعافي من "الكابوس الأبيض"

استعاد الآلاف من سكان تكساس، السبت، مياه الشرب والكهرباء تدريجيا، بعد موجة صقيع قطبي غير مسبوقة شلت الولاية الأميركية المعتادة على موجات الحر أكثر من الثلوج.

وانتقلت النائبة الديمقراطية الشابة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز من نيويورك إلى هيوستن، بعد أن نجحت في جمع 3.2 ملايين دولار لضحايا موجة الصقيع.

وقالت إثر مشاركتها في توزيع الغذاء: "نريد أن نظهر لكم أن نيويورك تقف معكم، وأن البلد كله يقف معكم".

ولا يزال 60 ألف منزل بلا كهرباء في تكساس، السبت، وفق موقع "باورستورج.يوإس" الذي أفاد سابقا بانقطاع الكهرباء عن نحو 200 ألف منزل في أنحاء الولاية.

واجتاحت موجة الصقيع جنوب ووسط الولايات المتحدة هذا الأسبوع مخلفة 40 وفاة، وفق وسائل إعلام أميركية.

لكن الحرارة عادت إلى الارتفاع السبت، وشهدت مدينتا هيوستن وأوستن في تكساس درجات حرارة تراوح 15 درجة مئوية.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في تغريدة إن "الحكومة الفدرالية أرسلت مولدات وأغطية وماء وإمدادات ضرورية أخرى"، داعيا السكان إلى مساعدة المنظمات العاملة في الميدان.

ووقع الرئيس إعلان طوارئ لتكساس، قائلا إنه كان يرغب في زيارة الولاية الحدودية مع المكسيك لكنه لم يرد وضع "عبء" إضافي على السلطات المحلية.