شرطة المدينة المنورة تلقي القبض على مروج للمخدرات والأسلحة عبر السوشيال ميديا

ألقت السلطات السعودية، القبض على مواطن يروج للمخدرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني إن المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر يروج لبيع مواد مخدرة وأسلحة على أحد حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن المواطن جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات القانونية.
وأوضح أن المواطن المروج لبيع المخدرات والأسلحة تمت إحالته إلى فرع النيابة العامة، كجزء من الإجراءات النظامية الأولية.
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