عودة مستر إكس.. أول مؤتمر لـ ترامب بعد مغادرة البيت الأبيض

قال مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سيسعى للعودة إلى دائرة الضوء السياسية في خطاب أمام اجتماع كبير للمحافظين، في الوقت الذي يخطط فيه الجمهوري لتحركاته بعد البيت الأبيض.

وبحسب "رويترز"، قال المصدر إن ترامب يعتزم التحدث إلى مؤتمر العمل السياسي للمحافظين في أورلاندو بولاية فلوريدا في 28 فبراير، وهو اليوم الأخير من اجتماعهم.

وأضاف المصدر: "سيتحدث عن مستقبل الحزب الجمهوري والحركة المحافظة، ومن المنتظر أيضا أن يهاجم الرئيس الخامس والأربعون سياسات الرئيس بايدن الكارثية بشأن العفو والحدود".

وانتهت سنوات ترامب المضطربة الأربع في البيت الأبيض بعد فترة وجيزة من مساءلته بتهمة التحريض على هجوم مؤيديه القاتل في 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي، حيث كان المشرعون يجتمعون للتصديق على فوز بايدن في انتخابات 3 نوفمبر.

بعد قضاء شهرين بأن خسارته في الانتخابات كانت نتيجة لتزوير واسع النطاق، تمت تبرئة ترامب في محاكمة عزل عقدت في مجلس الشيوخ بعد تركه لمنصبه. كانت الأصوات 57-43 أقل من أغلبية الثلثين اللازمة للإدانة.

أعرب ترامب عن غضبه من 17 جمهوريًا في مجلسي النواب والشيوخ صوتوا لمحاكمته أو إدانته ، ويوم الثلاثاء وجه نيرانه الخطابية إلى زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أكبر جمهوري منتخب في البلاد.