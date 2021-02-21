طريقة دخول منصة مدرستي التعليمية وكيفية حل الواجبات للطلاب بالمملكة

تعتبر منصة مدرستي من أشهر المنصات الالكترونية التي يتم البحث عنها على جوجل باستمرار من قبل الطلاب وأولياء الأمور في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أطلقتها وزارة التربية والتعليم للطلاب في جميع المراحل الدراسية لإتمام العملية التعليمية من خلال الانترنت دون الذهاب إلى المدرسة وذلك لحماية الجميع من فيروس كورونا المنتشر في العالم كله، وتقليل التجمعات وأعدد الإصابات، وسوف ننشر لكم تفاصيل التعامل مع منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب وحل الواجبات من خلال الموقع بكل سهولة وتسهيل عملية التعليم على الجميع.

يمكنكم الدخول بكل سهولة على المنصة من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة:

الدخول على الموقع الالكتروني لمنصة مدرستي أولاً.

تحديد الدخول كطالب أو معلم.

ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

كتابة رمز التحقق المرئي.

سيتم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية على الفور.

يمكنكم اختيار الخدمة المراد القيام بها من القائمة الجانبية.

مميزات منصة مدرستي الالكترونية

يوجد العديد من المميزات في منصة مدرستي الالكترونية للطلاب والمعلمين، ومن أهم هذه المميزات:

سهولة التواصل بين الطالب والمعلم.

بعد أن ينتهي المعلم من الشرح يقوم الطالب بتطبيق ما فهمه من خلال الواجبات والاختبارات الموجودة على المنصة.

يمكن لأولياء الأمور متابعة مستوى أبنائهم الدراسي ومتابعتهم من خلال حسابهم على المنصة.

يتم إضافة الدروس كلها والمناهج الدراسية كاملة على المنصة لجميع المراحل بداة من الابتدائية ووصولاً إلى المرحلة الثانوية.

يتم تسجيل الحضور ورصد الغياب من خلال المنصة لإبلاغ أولياء الأمور بذلك.

هناك جدول حصص المواد على المنصة يمكن التعرف على موعد شرح المادة التي تريدون حضورها.

طريقة حل الواجبات على منصة مدرستي التعليمية

يمكن حل الواجبات بكل سهولة على هذه المنصة من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على موقع منصة مدرستي من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ومن قائمة الخدمات الالكترونية يجب الضغط على المقررات والمصادر.

ثم اختيار خانة الواجبات.

والضغط على إضافة واجب بعد ذلك.

يجب إدخال البيانات المطلوبة وإدخال اسم الواجب والوصف ومصدره.

إدخال رقم السؤال ورقم الصفحة.

وإدخال الحل في الأماكن الخاصة به، ثم إرسال الواجبات إلى المعلم.