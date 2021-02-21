ترامب يلقى كلمة حول مستقبل الجمهوريين الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، يخطط لإلقاء كلمة خلال مؤتمر الحركة السياسية المحافظة الأسبوع المقبل حول مستقبل الحزب الجمهوري.





وأوضحت الوكالة أن فعاليات المؤتمر ستجرى من 25 إلى 28 فبراير فى مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا حيث سيلقى ترامب كلمته فى يومها الأخير. وقال المصدر لـ"رويترز" إنه من المتوقع أن يتحدث ترامب حول "مستقبل الحزب الجمهورى والحركة المحافظة" فى الولايات المتحدة.

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