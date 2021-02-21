إصابة نائب وزير الصحة المكسيكى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال لوبيز جاتيل فى تغريدة عبر حسابه فى موقع "تويتر" إنه مصاب بأعراض خفيفة بدأت من يوم أمس الجمعة وأنه ينتظر التطعيم ويعتزم مواصلة العمل من منزله. ويتحدث لوبيز بشكل منتظم خلال المؤتمرات الصحفية عن التطورات بشأن كورونا، بما فى ذلك استراتيجية المكسيك بشأن اللقاحات، وكان هو الذى أشرف على تعافى الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور من الفيروس، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

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