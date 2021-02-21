التعليم تنشر جدول الحصص اليومي لمراحل الابتدائية للفصل الدراسي الثاني

التعليم تنشر جدول الحصص اليومي ، الخاص بالدروس اليومية للأسبوع السادس، من الفصل الدراسي الثاني 1442هـ، وقد قامت وزارة التعليم السعودية، بنشر جداول الحصص الخاصة بالصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، وجداول الحصص الخاصة بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، من خلال قنوات عين التعليمية، عبر رابط القناة الرسمي على اليوتيوب، أو مشاهدتها في بث مباشر الساعة الثالثة عصرًا، عبر التردد عرب سات 12437، والذي يعاد على مدار اليوم، والجدير بالذكر أن بسبب قلق القائمين على شؤون المملكة، وبحكمة القيادة الرشيدة، ووفق آخر مستجدات قرارات التعليم في السعودية، تم اتخاذ قرار التعليم الإلكتروني، أو التعليم عن بعد، أو التعليم الأونلاين، حفاظًا على سلامة الطلاب وأولياء أمورهم، وهو ما شكل تحدي لوزارة التعليم السعودية، وتحدي أيضًا واجهته القيادة الرشيدة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وقد تم التعامل بحكمة شديدة من بداية العام مع الأمر، بما فيه صالح الطالب السعودي، وصالح التعليم المملكة.

والجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية، قامت بنشر جداول الحصص اليومية الخاصة بالمرحلة المتوسطة، للصفوف الأول والثاني والثالث، من يومين، وكذلك جداول الحصص اليومية الخاصة بالمرحلة الثانوية، المستوى الثاني، والمستوى الرابع والسادس، من الأسبوع السادس للفصل الدراسي الثاني 1442هـ، وذلك من خلال قنوات عين التعليمية الرسمية، في بث مباشر يبدأ الساعة 9 صباحًا، ويعاد على مدار اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

كما نشرت أيضًا وزارة التعليم السعودية، جداول الحصص اليومية للمرحلة الثانوية، البرنامج الاختياري من الأسبوع السادس، للفصل الدراسي الثاني، من خلال بث مباشر، عبر قنوات عين التعليمية، على تردد عربسات 12437، يبدأ من الساعة 9 صباحًا، وتعاد الدروس مرة أخرى عى مدار اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وكما ذكرنا سابقًا أنه تم اتخاذ قرار استمرار التعليم عن بعد وفق خطة مدروسة، وضعتها وزارة التعليم السعودي بحكمة، بدءًا بالعمل على تسليم الكتب الدراسية لطلبة المملكة بطريقة آمنة، وبالتنسيق مع أولياء الأمور، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والالتزام بتفعيل تطبيق توكلنا tawakkalna، لسلامة الجميع، وبعد أن أعلنت وزارة الصحة خبر عاجل تصاعد حالات كورونا بالمملكة، كان لابد متابعة الدراسة بالرغم من كافة التحديات التي تواجهها المملكة بسبب جائحة كورونا، وبناء عليه تم المتابعة مع الطلاب عن طريق قنوات عين التعليمية، وعبر منصة مدرستي لمتابعة التعليم عن بعد.

واليوم الأحد الموافق 21 فبراير2021م، الموافق 9 من شهر رجب 1442هـ، يبدأ الأسبوع السادس من الفصل الدراسي الثاني، وفق خطة الجداول، التي تم وضعها لمراحل التعليم الابتدائية، والمتوسطة والثانوية، عبر قنوات عين، ويبقى 4 أسابيع أخرى، يتم بعدها تحديد آلية ماتبقى من العام الدراسي 1442هـ.