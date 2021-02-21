أعلن أولييفيه فيران وزير الصحة الفرنسي، اليوم الأحد عن إمكانية غلق مدينة فرنسية بسبب تفشي فيروس كورونا.
وبحسب "فرانس 24"، كشف فيران عن إمكانية فرض إغلاق شامل أو جزئي في مدينة نيس الساحلية جنوب شرق البلاد.
وأعرب الأطباء في المدينة عن قلقهم من الوضع الصحي، مع اكتظاظ المستشفيات بالمصابين، وارتفاع أعداد الإصابات.
وتعتبر فرنسا سادس بلد أوروبي من حيث عدد الإصابات بكورونا، وسابع دولة في العالم من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا.
وبعد ثلاثة أسابيع من اختيار الحكومة الانتظار بدل فرض الحجر الصحي، يمنح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه المزيد من الوقت لرفع أو تشديد التدابير الوقائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تتجه لإغلاق مدينة نيس بسبب تفشي كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.