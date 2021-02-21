رغم ارتفاع أعداد الإصابات.. تركيا تقرر رفع إجراءات كورونا تدريجيًا

أعلنت تركيا، أنها سترفع القيود المفروضة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا تدريجيا.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عبر تويتر، إن تركيا ستبدأ رفع القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا تدريجيًا، بحسب أوضاع كل ولاية بدءًا من مطلع مارس المقبل.

وأضاف قوجة أن الصحة التركية تعمل بدقة على اتخاذ الخطوات بشأن عودة الحياة إلى طبيعتها، وأن القرارات ستكون محلية لكل ولاية.

وتابع: "سنبدأ اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل، بمرحلة العودة إلى الحياة الطبيعية، وفقًا لمعايير محددة في إطار أربعة مستويات للخطورة وبقرارات تتخذها لجان حفظ الصحة برئاسة الولاة".

وكانت تركيا اتخذت خلال الأشهر الماضية جملة من التدابير ضد فيروس كورونا، منها فرض حظر التجول بعد الساعة التاسعة مساء كل يوم، وحظر كامل للتجول في عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب إغلاق المقاهي، والمطاعم، وحظر الاحتفالات، ومواصلة الدراسة عن بعد.

وسجلت تركيا يوم السبت 7857 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 635 شخص ظهرت عليه الأعراض بشكل كامل، فيما تم تسجيل 80 حالة وفاة جديدة، وبلغ عدد المتعافين لنهار اليوم 7210 شخص.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بكورونا مليونين و613ألفًا و 876 مصاب، بينما عدد الوفيات 27 ألفًا و 983 وفاة، وإجمالي حالات التعافي بلغت مليونين و 518 ألفًا و 758 شخص.