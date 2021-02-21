البنك المركزى السعودي يُعلن تدشين نظام المدفوعات الفورية “سريع”

أعلن البنك المركزي السعودي برعاية الدكتور فهد عبدالله المبارك عن تدشين نظام المدفوعات الفورية “سريع” وذلك لتنفيذ أى حوالات بين البنوك لا يتجاوز قيمتها 20 ألف ريال سعودي، وذلك خلال حفل افتراضى قامت بتنظيمه شركة المدفوعات السعودية، وقد حضر الحفل عدد من الخبراء والمهتمين بالقطاع المصرفي.

ويمثل نظام المدفوعات الفورية “سريع” قيمة مضافة ونوعية جديد للبنية التحتية للمدفوعات بالمملكة ويواكب التطورات التي يشهدها قطاع المدفوعات الوطنية بالمملكة منذ اكثر من 30 عاماً، وأنه مبادرة من مبادرات البنك المركزي السعودي بهدف الارتقاء بمنظومة المدفوعات الوطنية.

وصرح الدكتور فهد عبدالله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي بأن أنظمة المدفوعات تعزز ريادة المملكة فى القطاع المالي، وتسهم فى توفير طرق دفع آمنة ومتطورة، وتلبي كافة الشرائح، وتعمل على زيادة فاعلية السيولة، وتقلل من التعاملات النقدية، وتعمل على تسهيل إجراءات الدفع والتحصيل، وتسهم فى دفع مسيرة التحول الرقمى بالمملكة.

ارسال واستقبال الحوالات المحلية المنخفضة القيمة على مدار 24 ساعة برسوم منخفضة لا تتجاوز واحد ريال.

استخدام رقم الجوال كمعرف بديلاً عن رقيم الإيبان للتحويل بين البنوك المحلية.

أمكانية التحقق من صحة حساب الطرف المستقبل للحوالة قبل التحويل.

الاستفادة من خدمة التحويل السريع للأموال دون الحاجة لإضافة مستفيد من القنوات البنكية، وذلك للحوالات التى لا تتجاوز قيمتها 2500 ريال سعودي.

تهدف الخدمة إلى تسريع تحويل الأموال بين الأفراد والبنوك المحلية.

لابد أن يوافق العميل على إضافة الخدمة “خدمة المدفوعات الفورية” لدى البنوك وأن يضع العميل الحد الأدني المسموح به فى البنك.

أهم مميزات نظام المدفوعات الفورية “سريع”:طريقة التسجيل فى نظام المدفوعات الفورية “سريع”

ويتساءل البعض عن طريقة التسجيل فى خدمة نظام المدفوعات الفورية “سريع” وأنه وفقا لما يتم تداوله حىتى الآن فأن التسجيل سيكون عبر تواصل العميل مع البنك أو المصرف التابع له، والموافقة على ضوابط الاشتراك في الخدمة والتي يمكن إلغاؤها، وجاري التحقق من الآلية وسنوقم بعرض تفاصيل وطريقة الاشتراك فى هذه الخدمة.