“رابط مباشر” منصة مدرستي التعليمية تسجيل madRASATI

بوابة منصة مدرستي التعليمية تسجيل أحد المدارس الإلكترونية الضخمة التي تعتمد عليها وزارة التعليم السعودي والتي تسهل التواصل بين جميع أطراف العملية التعليمية داخل المدرسة بالكامل، عبر العديد من الأيقونات التي تشير للمصطلحات المتعددة التي يحتاج إليها الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وتُعد مدرستي السعودية من أهم الوسائل التعليمية حيثُ تقوم بعمل تحديثات مستمرة بشكل دائم، حتى يتمكن الطالب من تسجيل الدخول بسهولة العمل على حل الواجب المدرسي وتصحيح الخطأ الذي قد يتواجد بها.

بوابة منصة مدرستي التعليمية تسجيل

الدخول على رابط تسجيل الدخول منصة مدرستي ليس من الأمور الصعبة لاسيما اعتياد الوزارة على التحديثات بصورة مستمرة، لتيسير التعليمية ويمكن دخول الطلاب للموقع عبر الصفحة الرسمية للمنصة، مع تتبع الاختيارات التي تلي تسجيل الدخول، ويجب على الطالب القيام مسبقًا بعمل حساب مايكروسوفت ليتمكن من الدخول بسهولة إلى الموقع الخاص بـ منصة مدرستي ويمكن الدخول بسهولة من خلال الخطوات التالية:

فتح موقع المنصة عبر الشبكة العنكبوتية

اختيار كلمة تسجيل الدخول مدرستي عبر حساب مايكروسوفت

عبر حساب مايكروسوفت يتم تسجيل الحساب الذي أُعد مسبقًا مع تدوين بيانات المستخدم بالكامل وكلمة المرور

سوف ينتقل الطالب للداخل فور التسجيل ولكن يجب عليه أولاً إدخال الرقم الذي سيصل للهاتف المحمول

من الممكن للطالب الدخول بسهولة والتعرف على الدروس الخاصة بالسنة الدراسية

كما تتيح المنصة إمكانية حل الواجبات مدرستي الأون لاين مع التأكد منها وتصحيحها من الأساتذة

الأون لاين مع التأكد منها وتصحيحها من الأساتذة كما يمكن لأولياء الأمور التواصل مع المعلمين ومعرفة المستوى العلمي للطلاب.

خطوات حل الواجبات المدرسية على منصة مدرستي

تُعد مدرستي السعودية التعليمية منبعًا للعلم على الشبكة العنكبوتية حيثُ يتم من خلالها الدراسة عن بعد خلال تلك الفترة الزمنية، بسبب الأحداث التي يمر بها العالم والتي تمنع الاختلاط بين الطلاب والكثافة الطلابية حفاظًا من الوزارة على صحتهم، وقد تم تفعيل حسابات الطلاب للتمكن من حل الواجبات أون لاين من خلال التالي:

الولوج لـ موقع منصة MADRASATI.sa

إدخال البيانات الخاصة بالطالب

النقر على المقررات الدراسية واختيار الصف الدراسي

اختيار خانة حل واجبات منصة مدرستي

فتحها والنقر على الدرس المطلوب ورفعه فور انتهاءه.