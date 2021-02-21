المنصة MADRASATI SA منصة مدرستي تسجيل رابط محدث

اعتمدت المنصة MADRASATI SA التعليمية مدرستي من قبل وزارة التعليم داخل المملكة العربية السعودية منذ فترة وجيزة عقب الأحداث العالمية الموجودة في جميع البلاد، فهي توفر نظام التعليم عن بعد ، لجميع الفئات الدراسية الموجودة داخل الدولة من المرحلة الإبتدائية يليها المرحلة المتوسطة ويليها المرحلة الثانوية مما يجعل الطلاب على دراية تامة بالعملية التعليمية من خلال توفيق التواصل بين الطالب والمعلم مع ضمان إتاحة تواصل ولي الأمر مع هيئة التعليم والاطمئنان على أبنائهم.

المنصة MADRASATI SA نبذة عنها

أصدرت وزارة التعليم العام الماضي قرار ينص على وقف الدراسة لإشعار آخر عقب الأحداث الجارية بالبلاد، وقد تم تطبيق القرار على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية بجميع المراحل الدراسية بداية من الابتدائية وحتى الجامعية، وقد اضطرت للتوقف لفترة من الزمن حتى تتمكن من العودة مرة أخرى مع ضمان تطبيق كافة الإجراءات لتجنب حدوث مضاعفات للطلاب، مما جعلها تقوم بإطلاق مدرسة افتراضية تحت اسم منصة مدرستي الإلكترونية وعليه أصبح التعليم من خلال شبكة الانترنت حتى نهاية العام والاختبارات أيضاً، مع العلم أن منذ بداية العام الجديد بدأ المسؤولين بتطبيق نفس النظام وذلك لفترة معينة للتأكد من إمكانية نجاح تلك التجربة فهي تجربة مختلفة، حيثُ يتمكن الطالب من التواصل مع المعلم عن طريق فصل افتراضي مع إمكانية تسجيل الحضور والانصراف، وقد طبق المعلمون نظام حل الواجبات المدرسية أون لاين ، عبر المنصة التعليمية مما سهل على الطلاب التعامل وعمل على نجاح فكرة الدراسة الإلكترونية.

طريقة الدخول على منصة مدرستي

عملت وزارة التعليم على تسهيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية من خلال إعداد أحد الحسابات التابعة لشركة مايكروسوفت، مع تحميل تطبيق توكلنا والعمل على ربطها بالمنصة مع إدخال بيانات المستخدم بالكامل، وعندما يتم التسجيل سوف تصل رسالة للمستخدم والتي يمكن إضافتها على صفحة تسجيل الدخول منصة مدرستي السعودية ، وفتح الحساب كما يمكن للمعلم وولي الأمر التسجيل والتواصل مع تقييم الأداء الفعلي للطلاب طوال الفترة الدراسية، كما أن حساب مايكروسوفت تيمز من أفضل الحسابات التي تسهل التواصل عن بُعد.