سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 21-2-2021 يشتعل تزامناً مع اشتعال الأسعار في السوق العالمي

نقدم لكم سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد الموافق 21-2-2021، حيث أنه في بداية كل يوم يتم البحث عن أسعار الذهب في السعودية من قبل العديد من المواطنين سواء التجار أو رجال الأعمال أو النساء وأيضاً المقبلين على الزواج، فتعتبر أسعار الذهب من أهم الأمور التي يحرص كل مواطن على معرفتها كل صباح لمعرفة حركة الاقتصاد داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن سعر الذهب يتأثر بشكل كبير بأسعار الدولار، ولذلك نتابع معكم بشكل يومي التغييرات التي تتم في الأسعار بالأسواق ومحلات الصاغة داخل جميع المدن والمناطق السعودية.

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد

نتابع مع حضراتكم أسعار الذهب داخل المملكة العربية السعودية اليوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر فبراير لعام 2021، حيث ارتفعت الأسعار في التعاملات الصباحية لهذا اليوم، وذلك بالتوافق مع صعود المعدن النفيس على المستوى العالمي.

من الجدير ذكره أن سعر الجرام من ذهب عيار 24 وصل اليوم إلى 214.61 ريال سعودي أي 57.23 دولار أمريكي، بينما سجل أمس الجمعة 214 ريال سعودي أي 57.07 دولار.

ووصل سعر الجرام من ذهب 21 وهو الأكثر طلباً داخل المملكة إلى 187.78 ريال سعودي أي 50.07 دولار أمريكي بعد أن سجل أمس 187.25 ريال سعودي أي 49.93 دولار أمريكي.

أما بالنسبة لسعر الجرام من ذهب عيار 18 وصل اليوم إلى 160.96 ريال سعودي أي 42.92 دولار أمريكي، وسجل في الأمس 160.50 ريال أي 42.80 دولار، وارتفع أيضاً سعر عيار 14 حيث وصل سعر الجرام الواحد منه إلى 125.19 ريال سعودي أي 33.38 دولار.

سعر الجنيه الذهب والأوقية

أما بالنسبة لسعر الأوقية داخل المملكة العربية السعودية فقد وصل إلى 6678.75 ريال سعودي أي ما يعادل 1781 دولار أمريكي، وسعر الجنيه الذهب وزن 8 جرام من ذهب عيار 21 سجل سعر 1502.25 ريال سعودي أي ما يعادل 400.60 دولار أمريكي.

أسعار الذهب العالمية

قد نشرنا لكم في الفقرات السابقة اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية خلال تعاملات اليوم، أما بالنسبة لأسعار الذهب العالمية، فقد ارتفعت الأسعار في نهاية تعاملات أمس الجمعة وذلك بعد أن انخفضت بشكل كبير خلال الشهور السابقة بسبب هبوط أسعار الدولار التي تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب، وكذلك على الاقتصاد المحلي والعالمي، وسوف نتابع معكم التغييرات في الساعات القادمة.