نشرة أخبار العالم|عودة ترامب.. إسرائيل توسع ترسانتها النووية.. تخاريف أردوغان واقتحام الكابيتول

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "دوت الخليج" على متابعتها على مدار الساعة.

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة يبدو أنها لن ترفع العقوبات المفروضة على طهران، موضحا أن بلاده ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي في 23 فبراير الحالي.

وأضاف في تصريحات لللتلفزيون الإيراني أن "تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لا يعني انسحاب طهران من الاتفاق النووي".

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن هناك صلات بين قادة اقتحام الكونجرس الأمريكي يوم 6 يناير و"وحدات حماية الشعب" الكردية، داعيا الولايات المتحدة إلى تعزيز التعاون الثنائي.

أعربت الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في ميانمار وورود تقارير تفيد بفتح النيران على المتظاهرين.

قال مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سيسعى للعودة إلى دائرة الضوء السياسية في خطاب أمام اجتماع كبير للمحافظين، في الوقت الذي يخطط فيه الجمهوري لتحركاته بعد البيت الأبيض.

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف القوى الغربية بالنفاق بعد تقارير عن قيام إسرائيل بتوسيع مصنع اليورانيوم المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية.

ألقى محتجون زجاجات على الشرطة، وأشعلوا النار في حاويات، وحطموا متاجر في برشلونة السبت في الليلة الخامسة من الاشتباكات بعد سجن مغني راب بتهمنة تمجيد الإرهاب وإهانة الملكية في أغانيه.