رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية الدور الثاني 2020 برقم الجلوس عبر موقع moe.gov.ly الرسمي

يبحث طلاب أليبيين عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية أليبية الدور الثاني 2020، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية عن إعلان النتيجة اليوم الأحد الموافق 2021/02/21، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي ومنظومة الامتحانات الليبية وهم الموقعين الرسميين لإعلان النتائج في ليبيا، وقد أدأ طلاب الشهدة الإعدادية والبالغ عددهم 37267 طالب وطالبة أمتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2019/2020، وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كةفيد 19، واليوم سوف تعلن النتائج عبر المواقع السابق ذكرها أعلاه.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية الدور الثاني

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم الليبية المهندس / عادل جمعة عن موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية اليوم عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي ورابط منظومة الامتحانات الليبية بمجرد أنتهاء اعتماد النتيجة من السيد / محمد عماري زايد وزير التربية والتعليم في الحكومة الليبية، وطمئن الطلاب بأن الوزارة راعت الظروف التي تمر بها العملية ألتعليمه عند تصحيح كراسات الإجابة وهناك تعليمات للمصححين أن يكونوا في صف الطلاب.

طريقة الاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم خطوات الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية.

أولاً الدخول عبر رابط moe.gov.ly الرسمي. الدخول على نتيجة الشهادة الإعدادية. تسجيل البيانات المطلوبة للطالب “رقم الجلوس”. الضغط على زر عرض النتيجة. سوف تظهر تفاصيل النتيجة من نسبة النجاح العامة والدرجات.

موقع وزارة التربية والتعليم الليبية الرسمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوفاق الوطني أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لإعلان النتيجة اليوم وتم تحديث موقع الوزارة الرسمي، وموقع منظومة الامتحانات الليبية من قبل الفنيين المخصيين بوزارة التكنولوجيا لكي يستطيع تحمل الضغط المتوقع من قبل الطلاب الراغبين في الاستعلام عن نتيجتهم اليوم وطمئن الطلاب أن المواقع مستعدة للدخول عليها بكفاءة كبيرة.