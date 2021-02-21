اليوم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2020 الدور الثاني عبر رابط moe.gov.ly وزارة التعليم

نستعرض معكم أعزائي الطلاب تفاصيل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2020، نظراً لكونه من الموضوعات ذات البحث العالي خلال الساعات الأخيرة، وذلك عقب إعلان وزارة التعليم الليبية عن الموعد الرسمي لظهور نتائج الشهادة الإعدادية 2020 الدور الثاني، ورابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني، حيث قام الطلبة والطالبات بأداء الامتحانات وسط ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا، فقد قامت وزارة التعليم باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية، أثناء الامتحانات وخلال عمليات التصحيح ورصد الدرجات، منعاً لانتشار العدوي بين الطلاب والقائمين على الامتحانات.

الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الثالث الإعدادي 2020 ليبيا الدور الثاني

تقرر أن يكون موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2020 في دولة ليبيا، اليوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021 وتكون متاحة إلكترونياً على الرابط الرسمي الذي تخصصه وزارة التعليم الليبية لإعلان النتائج، حيث ينتظر نحو 37,267 طالب وطالبة إعلان نتائج الدور الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي 2020، والتي تمت في ظل عدد من الإجراءات الوقائية المشددة ومتابعة من وزارة التعليم، ضماناً لسلامة الجميع من عدوي كوفيد 19، الذي انتشر بصورة كبيرة في غالبية دول العالم.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2020

قامت وزارة التعليم الليبية، بعمل تحديثات لرابط موقع منظومة الامتحانات الليبية، المخصص لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الدور الثاني، فمن المنتظر خلال الساعات القادمة حدوث ضغط لاستخراج النتائج إلكترونياً، عقب إعلانها بمعرفة السيد وزير التعليم الليبي في المؤتمر الصحفي اليوم، حيث لا توجد نتائج حتي الآن على الرابط، وسنوافيكم بالمتابعة المستمرة حتي إعلان النتائج بعد ظهر اليوم.

وزارة التعليم الليبية

تقوم الوزارة بمتابعة عملية سير الامتحانات لكافة المراحل التعليمية، وتسعي دائماً لتوفير أسهل وأبسط الوسائل للتعرف على النتائج، دون الحاجة للذهاب للمدارس في ظل الوضع الوبائي الذي تمر به البلاد، لذلك كان التجهيز لرابط إلكتروني لعرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2020، ليتم الاستعلام عبره برقم الجلوس عقب الإعلان الرسمي الذي سيقوم به وزير التعليم، لعرض تفاصيل النتيجة وأسماء الأوائل ونسبة النجاح العامة.

نتائج شهادة إتمام التعليم الأساسي الدور الثاني ليبيا 2020

تستعد وزارة التعليم الليبية لإعلان نتائج الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي 2020، عبر موقعها الإلكتروني الذي يتم الولوج منه إلي صفحة نتائج الطلاب ثم صفحة منظومة الامتحانات الليبية، التي يقوم الطالب بكتابة رقم جلوسه ثم رقم القيد، ويضغط على عرض النتيجة لتظهر النتيجة وقت إتاحتها عقب إعلان وزارة التعليم لها اليوم.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا

تعتبر الشهادة الإعدادية من أهم الشهادات التي يمر بها الطالب خلال مراحل تعليمه، في شهادة إتمام التعليم الأساسي السابقة على المرحلة الثانوية، التي يستطيع بعدها الطالب الدخول للجامعة وتحديد مستقبلة التعليمي والعملي، فهناك حالة من القلق والترقب تسود غالبية البيوت الليبية، نظراً لوجود طلاب بالشهادة الإعدادية الدور الثاني لديهم، ونحن نتابع معكم أخبار النتيجة أول بأول حتي إعلانها رسمياً، ومن خلال مصادر بالوزارة تعرفنا على أن نسبة النجاح بالدور الثاني جيدة، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح.