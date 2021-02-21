ترقُب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2020 الدور الثاني عبر موقع وزارة التعليم

نحن متواجدون معكم لنتابع أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2020 الدور الثاني، فهي من الموضوعات ذات البحث المرتفع خلال هذه الساعات، مع اقتراب إعلان النتائج بمعرفة وزير التعليم الليبي “الدكتور محمد عماري زايد”، وتنقلها وسائل الإعلام ومنها قناة ليبيا التعليمية، لتوضيح تفاصيل النتيجة من نسبة النجاح العامة، فقد أدي طلبة وطالبات الثالث الإعدادي في ليبيا الامتحانات وسط ظروف استثنائية وإجراءات وقائية، قامت بها وزارة التعليم لمنع انتشار عدوي فيروس كورونا وسط الطلاب والقائمين على المراقبة في الامتحانات ولجان التصحيح ورصد الدرجات، وتمت الامتحانات وأعمال التصحيح بصورة جيدة دون شكوي.

فقد بلغ عدد الطلاب المقرر لهم دور ثاني 37,267، وقد باشرت وزارة التعليم الليبية بالتعاون مع المركز الوطني للامتحانات، أعمال امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2020، ولم تصدر أي شكوي خلال إجراء الامتحانات، كما تابعت الوزارة تنفيذ قراراتها بشأن الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الجميع من فيروس كورونا، سواء أثناء الامتحانات أو خلال عمليات التصحيح ورصد الدرجات، التي تمت على قدم وساق لسرعة الانتهاء من إعلان النتائج ويطمئن الطلاب وأولياء أمورهم على نتائجهم، التي سيتم إعلانها اليوم خلال الساعات القليلة القادمة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2020 الدور الثاني إلكترونياً

تقوم وزارة التعليم الليبية بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021، ويتم استخراجها إلكترونياً عقب إعلانها بمعرفة الوزير، حيث خصصت الوزارة رابط إلكتروني لعرض النتيجة برقم الجلوس، دون الحاجة للذهاب للمدرسة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، التي فعلتها الوزارة حرصاً على صحة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، من العدوي بفيروس كوفيد 19 المنتشر حالياً بجميع دول العالم، ونعرض عليكم فيما يلي الرابط المباشر والرسمي لإعلان النتيجة برقم جلوس الطالب.

رابط إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2020 الدور الثاني الشهادة الإعدادية الليبية الدور الثاني

تحتل مكانة كبيرة لدي الطلاب وأولياء الأمور، فعليها يتحدد مستقبل الطالب في الدخول للمرحلة الثانوية ومنها للمرحلة الجامعية، لذلك هناك حالة من القلق والتوتر تنتاب البيوت الليبية مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، خاصةً الوضع الاستثنائي الذي تمت به الامتحانات بسبب الوباء، ولكن وزارة التعليم قامت بمتابعة مستمرة للامتحانات وعمليات التصحيح ورصد الدرجات وراعت هذه الظروف في تجهيز النتيجة، كما حرصت الوزارة على قيام المصححين بالتدقيق ورصد الدرجات بصورة صحيحة، حتي يحصل كل طالب على درجاته الصحيحة، وخلال ساعات من الآن ستكون النتائج متاحة على الرابط الإلكتروني، عقب إعلانها رسمياً في الموعد المحدد بمعرفة وزارة التعليم الليبية.

وزارة التعليم في ليبيا

تهتم وزارة التعليم في ليبيا بتوفير كافة الوسائل التعليمية للطلاب بمختلف المراحل، كما تتابع أول بأول أخر المستجدات الخاصة بإجراء الامتحانات وإعلان النتائج، حيث يتم إعلان النتائج إلكترونياً من خلال موقع منظومة الامتحانات الليبية، فهو الجهة الرسمية التابعة لوزارة التعليم، والمختص بنظام الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات وعرض النتائج، وتقوم الوزارة بالإشراف عليه ومتابعة أعماله، ونجد وزارة التعليم الليبية تسعي دائماً لمواكبة التطور الذي تشهده المنطقة حالياً، ليكون الطالب الليبي على نفس المستوي من نظراءه من الطلاب بمختلف البلدان المحيطة، خاصةً مع ما تشهده المنطقة حالياً من انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد، الذي يصيب عدد كبير من البشر مع اختلاف أعمارهم.