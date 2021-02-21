أمريكا تعرب عن قلقها من مقتل متظاهرين فى ميانمار

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، فى تغريدة نشرها السبت على حسابه فى "تويتر": "نشعر بقلق عميق من التقارير حول إطلاق قوات الأمن فى بورما (تسمية سابقة لميانمار) النار على المحتجين ومواصلتها اعتقال واضطهاد المتظاهرين وأشخاص آخرين. نقف مع شعب بورما".
وسبق أن قال موظفو طوارئ إن شخصين قتلا فى ماندالاي، ثانى أكبر مدينة فى ميانمار، السبت، عندما أطلقت الشرطة والجنود النار لتفريق احتجاجات ضد الانقلاب العسكرى الذى وقع فى 1 فبراير.
وتستمر المظاهرات فى البلاد منذ أكثر من أسبوعين إلا أن هذا السبت أصبح يوما الأكثر دموية منذ اندلاع الاضطرابات.
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