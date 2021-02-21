نائب تركى: 10 آلاف مواطن تعرضوا للعقاب بتهمة إهانة أردوغان

ووفقًا لما نقلته صحيفة "زمان" التركية، قال ماهر باشارير، إنه تمت معاقبة 9.556 شخصًا بتهمة إهانة الرئيس التركى أردوغان، وذلك فى الوقت الذى تم فيه إطلاق سراح 5 أشخاص هاجموا نائب رئيس حزب المستقبل سلجوق أوزداغ.
وأشار النائب التركى إلى أن أحدث المعاقبين بتهمة إهانة الرئيس هما اثنان من الفنانين البارزين فى تركيا؛ موجدات جيزن، ومتين أكبينار.
وفى تعقيبه على الوقائع، قال باشارير: "هنا للأسف يميل ميزان العدل إلى السلطة وشريكها الأصغر"، فى إشارة إلى حزب الحركة القومية الحليف فى السلطة مع حزب "العدالة والتنمية" الإخوانى.
وأضاف النائب التركى المعارض، أن "القضاء أصبح مسيسًا فى بلادنا، والحكومة أصبحت ترهب شعبنا، والمعارضة بالقضاء.. زادت قضايا إهانة رئيس الجمهورية فى عهد أردوغان بشكل لا يضاهى أى فترة لرؤسائنا السابقين".
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