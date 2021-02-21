زورق إسرائيلى يخرق المياه اللبنانية ويلقى قنابل قبالة رأس الناقورة

جدة - نرمين السيد - كشف الجيش اللبنانى، اليوم الأحد، عن أن زورقًا حربيًا إسرائيليًا خرق المياه الإقليمية، وألقى قنابل مضيئة فى المياه الإقليمية المقابلة لمنطقة رأس الناقورة جنوب البلاد، مساء أمس السبت.





ووفقًا للوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام، فى ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، قال بيان الجيش اللبنانى، إنه "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل)".

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