السعودية: إغلاق 7 مساجد بعد إصابة 11 مصليًا بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، إن "مجموع ما تم إغلاقه خلال 13 يومًا 105 مساجد"، لافتة إلى أنه تم فتح 92 من هذه المساجد بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية فى إطار الحرص على صحة المصلين، وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.
وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى السعودية إلى 374.691 إصابة مؤكدة حتى أمس السبت، بعد تسجيل 325 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة السابقة، إضافة إلى تسجيل 3 وفيات جديدة وارتفاع حصيلة الوفيات جراء الوباء فى المملكة إلى 6.457 حالة.
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