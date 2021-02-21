جدة - نرمين السيد - أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الصومالية مقديشو، وسط استمرار الخلافات حول بعض القضايا ذات العلاقة بعقد الانتخابات الوطنية في البلاد.





وصرح مصدر مسئول، بأن الجامعة تتابع عن كثب هذه التطورات، وتدعو كافة الأطراف الصومالية إلى الانخراط الفورى فى حوار شامل، للتوصل إلى إتفاق جامع حول سبل إجراء الانتخابات، والالتزام بالنبذ الكامل لاستخدام العنف أو التلويح به. وأكد المصدر على التزام الجامعة بمساندة كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل توافقى صومالى لهذا الوضع، بما يعزز من أمن واستقرار البلاد ويلبى طموحات الشعب الصومالي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجامعة العربية تعلن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف بمقديشو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.