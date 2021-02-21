فنزويلا تسجل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأحد، تسجيل 489 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية من بينهم 6 حالات وافدة من الخارج.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني - أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في البلاد ارتفع إلى 135 ألفا و603 حالات، تعافى منهم 127 ألفا و598 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة؛ لتصل حصيلة الوفيات في البلاد إلى 1312 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و693 حالة.